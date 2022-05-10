Москва, , 16:22 — REGNUM Белорусская исполнительница Рита Дакота рассказала о перенесённой пластической операции. Она опубликовала серию постов на эту тему в своём аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Рита Дакота Скриншот с YouTube

Дакота решила исправить нос, а именно форму хрящей на его кончике. «Нос — какое-то бесформенное месиво хрящевых наростов, а не изящный девичий носик», — объяснила артистка.

ИА REGNUM напоминает, что в марте 2022 года Риту Дакоту госпитализировали на Бали (Индонезия). Причиной стали результаты анализов, показавшие «критически низкий» уровень тромбоцитов в крови.

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