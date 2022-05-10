Берлин, , 16:22 — REGNUM 10 мая в Киеве возобновляет работу посольство Германии. Об этом, как передает агентство DPA, сообщила глава МИД Германии Анналена Бербок журналистам.

Анналена Бербок

По ее словам, присутствие дипломатов в столице Украины будет минимально, так как дипмиссия будет работать в ограниченном режиме.

Как передавало ИА REGNUM, 27 апреля министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время своего выступления в бундестаге заявила, что поставки киевскому режиму тяжелых видов вооружений якобы не делают страны Запада стороной конфликта на Украине.