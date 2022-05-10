Саратов, 10 мая, 2022, 16:17 — ИА Регнум. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявил о досрочном сложении полномочий главы области. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба главы региона в своем telegram-канале.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев

«Я 10 лет возглавлял Саратовскую область. В связи с приближающейся избирательной кампанией не буду выдвигать свою кандидатуру на очередной срок для избрания главой региона», — сказал глава области.

Он уточнил, что планирует сосредоточиться «на другом направлении работы».

«У меня была возможность трудиться на высоком посту на благо земляков и развитие нашей Саратовской области», — заключил Радаев, поблагодарив жителей региона за поддержку и совместную работу, а президента России Владимира Путина за доверие.

Ранее об уходах с постов заявили губернаторы Кировской и Томской областей — Игорь Васильев и Сергей Жвачкин.

ИА REGNUM напоминает, в апреле 2012 года тогдашний президент России Дмитрий Медведев внёс на рассмотрение Саратовской областной Думы кандидатуру Валерия Радаева для наделения его полномочиями губернатора. В марте 2017 года Радаев был назначен врио главы региона до избрания губернатором. По итогам выборов в сентябре 2017 года, когда кандидатуру Радаева от «Единой России» поддержали более 74% избирателей, он вновь стал губернатором.