Донецк, , 16:11 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли Киевский район Донецка. Об этом 10 мая сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:05 — населенный пункт Пески — город Донецк (Киевский район): выпущено 20 ракет из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 10 мая в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что населенный пункт Александровка обстреляли представители ВСУ.