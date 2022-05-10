Лос-Анджелес, США, , 16:11 — REGNUM Американская исполнительница Бритни Спирс вновь опубликовала в своём аккаунте Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) фотографию, на которой она полностью обнажённая. Подписчики певицы 10 мая активно обсуждают её откровенные снимки.

Бритни Спирс Скриншот с YouTube

Многие пользователи считают, что Спирс необходима помощь в ведении соцсетей — по их мнению, специалисты перестанут выкладывать подобный контент. Некоторые комментаторы даже предположили, что у певицы вновь начались психологические проблемы, из-за чего она публикует подобные фото.

«Это плохо», — пишет sizrwiz.

«Эй, Бритни. Тебе нужен кто-то, кто займётся твоими соцсетями, а то это отстой», — считает stefincalgary.

«С Бритни всё хорошо?» — спрашивает kunte79.

«Она не в порядке. Кто-то должен немедленно вмешаться, потому что это ненормальное поведение. Кто-нибудь из её окружения, добейтесь помощи для неё. Это выглядит печально», — прокомментировал halez1988.

Ранее Бритни Спирс арестовали за превышение скорости. Это повторное нарушение ПДД певицы — в 2019 году был подобный инцидент.

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