Москва, , 16:04 — REGNUM Более 15 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом 10 мая свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Самолет (сс) ThePixelman

Так, по состоянию на 16:01 мск в аэропорту «Домодедово» задержано четыре рейса, еще три отменено; в аэропорту «Внуково» задержано шесть авиарейсов, еще два отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержан один рейс, еще два отменено.

В воздушных гаванях Москвы не сообщаются причины задержки и отмены авиарейсов.

Как передавало ИА REGNUM, 10 мая в Гидрометцентре РФ сообщили, что в Москве и Подмосковье из-за ветра объявлен «желтый» уровень погодной опасности.