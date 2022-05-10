Донецк, , 16:00 — REGNUM Населенный пункт Александровка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 10 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:30 — населенный пункт Красногоровка — населенный пункт Александровка: выпущено четыре снаряда калибром 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 10 мая в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские силовики выпустили по Донецку ракеты из БМ-27 «Ураган».