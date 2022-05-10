Москва, 10 мая, 2022, 15:48 — ИА Регнум. В течение двух лет в Забайкалье заметно снижается количество природных пожаров и площадей, пройденных огнем. Об этом губернатор региона Александр Осипов сообщил президенту РФ Владимиру Путину 10 мая во время совещания по ситуации с природными пожарами.

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Однако, по словам Александра Осипова, Забайкалье остается традиционно одним из трех самых горимых регионов страны. Руководитель края поблагодарил Владимира Путина за оказание помощи в ликвидации последствий пожаров 2019 года.

«Благодаря принятым системным решениям по указу Президента РФ увеличено количество лесопожарной техники. На выделенные правительством средства приобретены 164 единицы техники, 1500 единиц оборудования, 200 миллионов пошло на оснащение краевых пожарных формирований. Благодаря дополнительным средствам в 2021 году, а это около 400 миллионов рублей, мы смогли увеличить штат пожарных десантников на 50%, в два раза увеличить наземное патрулирование», — отметил Александр Осипов.

Он также подчеркнул, что важными оказались изменения в законодательстве, которые позволили оперативно действовать всеми силами и средствами.

«Эту работу необходимо продолжить. В первую очередь нужно усиливать ответственность пользователей сельхозземель, обязать их заниматься противопожарной подготовкой. Кроме этого, предлагаю продолжить государственную меру поддержки по закупке лесопожарной техники. Также в регионе из 1050 лесопожарных 450 работают по сезонному принципу, поэтому, думаю, важно рассмотреть возможность их круглогодичной деятельности и финансирования, в лесу много работы всегда», — сказал губернатор.

Напомним, президент России Владимир Путин 10 мая провёл совещание с главами регионов, пострадавших от лесных пожаров. С докладами о текущей обстановке выступали: глава Кемеровской области Сергей Цивилёв, губернатор Красноярского края Александр Усс, временно исполняющий обязанности министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Чуприян, губернаторы Омской и Курганской областей Александр Бурков и Вадим Шумков.

Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию.

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