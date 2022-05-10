Рязань, , 15:39 — REGNUM Губернатор Рязанской области Николай Любимов сообщил, что он не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы региона на следующий срок. Он написал об этом 10 мая на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Николай Любимов Kremlin.ru

«Приближается срок окончания моих полномочий. Принял ответственное решение — не выдвигаться на пост губернатора на следующий срок», — отметил он в своем сообщении.

Также Любимов добавил, что он всегда считал важной работу на благо области, которая, по его словам, за время нахождения его на этом посту, стала ему родной. При этом глава региона указал, что ему многое удалось сделать за время своей работы.

«Благодарен своей команде за эффективную работу, каждому рязанцу — за помощь и конструктивную критику. Надеюсь в это сложное время смогу быть полезным стране на новой должности», — заключил в своем сообщении действующий губернатор региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин сообщил о том, что он уходит с занимаемого им поста.