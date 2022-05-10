Ижевск, 10 мая, 2022, 15:33 — ИА Регнум. В Ижевске второй раз прошла уникальная акция «Хор отцов и сыновей», посвященная 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В этом году хористами стали около 5 тыс. жителей города, сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

пресс-служба администрации Ижевска Хор отцов и сыновей в Ижевске

Многотысячный хор под управлением директора Удмуртской государственной филармонии, депутата городской думы Ижевска Алексея Фомина исполнил три песни — «Священная война» (музыка Александра Александрова и слова Василия Лебедева-Кумача), «Хотят ли русские войны» (музыка Александра Колмановского, слова Евгения Евтушенко) и «Три танкиста» (музыка братьев Покрасс и слова Бориса Ласкина).

Концертной площадкой для такого огромного хора стали несколько ярусов эспланады около монумента «Дружбы народов».

ИА REGNUM напоминает, впервые хор отцов и сыновей в Ижевске собрался в 2021 году также на 9 мая по инициативе Совета отцов Удмуртии. Тогда исполнить несколько военных песен пришли около 900 человек.