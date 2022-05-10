10 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что в вопросе поставок оружия Украине Москва не оставляет Германии выбора.

Оксана Переможенко, , 16:24 — REGNUM В вопросе поставок оружия Украине Москва не оставляет Германии выбора. Об этом, как передает Münchner Merkur, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на конгрессе Ассоциации немецких профсоюзов.

Апофеоз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«[Президент России Владимир] Путин не оставляет нам другого выбора», — заявил он.

Заявление канцлера Германии обсудили в мессенджере Telegram.

«Не Москва [не оставляет ФРГ выбора], а Вашингтон», — поправил канцлера ФРГ Gerakl.

«Не пора ли вентиль прикрыть?» — задался вопросом «А».

"Давно пора», — ответила ему Nataliya.

«Давно пора остановить поставки газа! И нефти! И пусть внук эсэсовца объясняет гражданам Германии, почему у них повышаются цены на товары и холодно дома», — написала Svetlana.

«Хоть бы у немцев спросил, которые его выбирали, что они-то хотят. Даже те, кто был ошарашен 24.02, уже сориентировались и понимают, что Штаты хотят угробить передовую экономику Европы — немецкую экономику», — пишет Елена С.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (сс) Администрация президента России

«Не хотят ли немцы Знамени Победы над рейхстагом 2.0?» — с сарказмом поинтересовался Dmitry S.

«А с какого боку тут Германия? Ей-то чем Россия угрожает? Хотя и так понятно, что вся сволота коллективного Запада ждала того момента, чтобы наброситься на Россию. Только вот глупая Украина никак не в состоянии осознать своё место и роль в этом противостоянии», — отметила Galina.

«Они лёжа в тёплых постелях думают, что играют в компьютерную игру, в которой можно откатиться назад. Поздно. Сила в правде. А у них ее нет и не было никогда», — отреагировал Александр.

«Конечно, Россия «виновата». Зачем она им дешёвый газ поставляла? Теперь выбора нет, оружия понаделали, девать же куда-то треба (нужно. — О. П.)», — с сарказмом написал Евгений Ш.

«Да. Меркель была разумнее», — добавила Любовь.

Ангела Меркель (сс) European People's Party

«Баста, пора кончать торговлю с чертями. Ни газа, ни нефти, ни зерна — ничего!» — призвал Alimag.

«Фашистская солидарность», — отреагировал Андрюха.

«Германия еще не утерлась от плевков Зеленского? Блин, ну насколько же они зависимые…» — написала Olga r.

«Уничтожать экономически, чтобы не производили вооружение для нацистской Украины», — призвал Сергей.

«Фашисты — они и через 77 лет фашисты…» — подытожил Денис.