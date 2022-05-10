Москва, , 15:31 — REGNUM Разрешение параллельного импорта в Россию автомобилей ушедших из страны производителей поможет избежать дефицита и стабилизирует цены. Об этом рассказал генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич «Российской газете».

Авторынок Ae96.ru

С 7 мая в России вступил в силу приказ Минпромторга, разрешающий параллельный импорт ряда товаров. Эти товары смогут ввозиться в Россию сторонними компаниями без получения разрешения от производителя.

В перечень Минпромторга попали автомобили иностранных брендов, объявивших об уходе с российского рынка. В частности, в списке указаны бренды Volvo, Skoda, Toyota, Nissan и Chrysler.

Андрей Терлюкевич рассказал, что это решение поможет решить проблему дефицита автомобилей и запчастей для них. Он отметил, что гарантийные обязательства при таком импорте лягут на дилеров.

Среди рисков параллельного импорта эксперт указал опасность ввоза контрафактных товаров. Он отметил, что в борьбе с поддельными запчастями поможет обязательная маркировка. Эксперт добавил, что пока в России требования к обязательной маркировки действуют только в отношении автомобильных шин.

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