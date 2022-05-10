Томск, , 15:25 — REGNUM Губернатор Томской области Сергей Жвачкин сообщил о том, что он уходит с занимаемого им поста. Об этом 10 мая говорится в его заявлении на сайте администрации региона.

Сергей Жвачкин Kremlin.ru

«Уважаемые жители Томской области! Дорогие земляки! Я оставляю пост губернатора», — написал он в своем сообщении.

Также Жвачкин отметил, что в январе ему исполнилось 65 лет, а в марте — 10 лет с момента нахождения его на посту региона и добавил, что всегда чувствовал и чувствует поддержку жителей области.

«Есть закон, который ограничивает для губернаторов работу двумя сроками. Я привык законы соблюдать. Никогда не искал и не собираюсь искать никаких лазеек. Никогда не цеплялся за кресло», — добавил в своем сообщении глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что губернатор Кировской области Игорь Васильев покидает свой пост.