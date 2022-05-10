В Курганской области из-за пожаров заблаговременно эвакуировали 250 сельчан
Курган, 10 мая, 2022, 15:21 — ИА Регнум. В Курганской области из-за осложнившихся погодных условий и молниеносного распространения огня от травяных и лесных пожаров на территории всего региона вновь возвращён режим ЧС. Об этом сообщает областной оперативный штаб.
На текущий момент зафиксированы возгорания на территории 12 муниципальных образований. Наиболее сложная обстановка фиксируется в Кетовском, Катайском, Каргапольском районах.
По поручению губернатора проводится заблаговременная эвакуация более 250 сельских жителей, из них 85 находятся в пунктах временного размещения.
Также рассматривается превентивное отключение системы энергоснабжения в населённых пунктах в случае появления опасности распространения пожара.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курганской области с утра 10 мая наблюдается штормовой ветер 25 м/с при температуре атмосферного воздуха +23 градуса по Цельсию.