Ижевск, , 15:16 — REGNUM Туристы, сплавлявшиеся по реке Иж от Селычки, заблудились и не смогли выйти в основное русло реки. Пришлось вызывать спасателей, сообщает пресс-служба Поисково-спасательного отряда Ижевска в социальных сетях.

Туристы на реке Иж vk.com/rescue_service. izhevsk

Для спасения потерявшихся в верховья реки Иж выдвинулась дежурная смена с правсредством. Параллельно спасатели произвели наращивание сил и средств для быстрого поиска. Туристов удалось найти ближе к ночи. Было принято решения переждать темное время суток. С первыми лучами солнца туристы вместе со спасателями отправились к основному руслу реки Иж, далее вниз по течению до моста на объездной дороге. Все туристы были спасены.

Спасатели призывают граждан при подготовке к путешествию обязательно регистрировать туристическую группу в МЧС и подробно изучать маршрут.

ИА REGNUM напоминает, в Кемеровской области в апреле 2022 года разыскивались 536 без вести пропавших граждан. Из них живыми найдены 443 человека, восемь — погибшими. Поиски 85 человек продолжаются.

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