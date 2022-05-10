Берёзовский, Свердловская область, 10 мая, 2022, 15:13 — ИА Регнум. В посёлке Безречный возле Екатеринбурга горит 14 построек. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МЧС.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области Пожарные борются с огнём на Урале

Также происходит горение сухой растительности. Быстрому распространению пламени способствуют сильные порывы ветра. Для подачи воды проложено шесть магистральных линий.

Принимаются меры для скорейшей локализации пожара. Как сообщало ИА REGNUM, пожар возник 10 мая.