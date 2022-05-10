Тбилиси, 10 мая, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Заполненную Грузией первую часть опросника для открытия дискуссии о вступлении в Европейский союз передал глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили передал послу сообщества в республике Карлу Харцелю. Об этом 9 мая сообщила пресс-служба правительства Грузии.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

«Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в администрации правительства передал руководителю представительства Евросоюза Карлу Харцелю первую часть опросника, которую страна уже заполнила», — говорится в сообщении.

Также указывается, что Харцель пожелал в связи с этим Грузии успехов и указал, «что для него честь участвовать в этом историческом процессе». При этом глава грузинского правительства заверил посла ЕС, что грузинские власти будут вести интенсивную работу над заполнением второй — секторальной — части опросника. Последний включает в себя 33 главы и до 2,3 тысяч вопросов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что в случае, если Украина не получит статуса кандидата в члены Европейского союза, это будет попыткой обмана Киева со стороны Европы.