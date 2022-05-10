Пекин, 10 мая, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Китайский сельскохозяйственный университет и другие научные организации КНР получили семена, побывавшие на китайской станции «Тяньгун». Об этом пишет газета China Daily.

Жорж-Пьер Сёра. Поля люцерны, Сен-Дени. 1886

Около 12 тысяч семян зерновых и других сельскохозяйственных культур были доставлены на орбитальную станцию пилотируемым кораблём «Шэньчжоу-13» в октябре 2021 года. Корабль с тремя космонавтами вернулся на Землю в апреле 2022 года.

Эксперт Китайской академии сельскохозяйственных наук Ян Хуншань рассказал, что побывавшие в космосе семена уже переданы различным научным организациям. Они будут использоваться для селекции новых видов и проведения фундаментальных исследований.

Китайские учёные рассчитывают, что благодаря побывавшим в космосе семенам им удастся получить виды, более устойчивые к неблагоприятным условиям окружающей среды. Хуншань отметил, что полевые эксперименты с некоторыми из семян начнутся уже в 2022 году. Учёный добавил, что для выведения новых видов, например посевной люцерны, требуется около 10 лет.