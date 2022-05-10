Москва, , 14:55 — REGNUM К полному разрыву российско-литовских торгово-экономических связей может привести признание России сеймом Литвы «террористическим государством». Об этом 10 мая заявил первый замглавы международного комитета Совета федераций РФ Владимир Джабаров.

Сенатор Владимир Джабаров Совет Федерации РФ

«Решение сейма Литвы, назвавшего Россию «страной-террористом», может привести к полному разрыву торгово-экономических связей между странами», — приводит его слова РИА Новости.

При этом Джабаров задался вопросом, почему власти Литвы покупают газ у якобы «террористического государства» и не исключил возможности того, что такое решение сейма Литвы может привести «к снижению уровня диппредставительств до временных поверенных».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за признание России «террористическим государством» единогласно проголосовал сейм Литвы.