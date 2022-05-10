Элиста, , 14:53 — REGNUM Жителей Калмыкии предупредили о заморозках. Экстренное предупреждение распространило республиканское управление МЧС России 10 мая, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Заморозки jill111

Согласно прогнозу синоптиков, во второй половине ночи и утром 11 мая в ряде территорий Калмыкии ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до — 2 градусов.

Похолодание может негативно сказаться на состоянии сельскохозяйственных культур. Земледельцам рекомендуют предпринять меры по защите растений от заморозков.