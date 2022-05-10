Киров, 10 мая, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Губернатор Кировской области Игорь Васильев покидает свой пост. Об этом он написал в своем telegram-канале.

Igor-vasiliev.ru Игорь Васильев

Васильев поблагодарил команду правительства региона и глав муниципалитетов за продуктивную совместную работу.

Он уточнил, что переходит работать на федеральный уровень.

«Мою просьбу работать на благо развития всей страны поддержал президент России Владимир Владимирович Путин», — подчеркнул Васильев.

Глава области добавил, что за пять лет удалось сделать большой шаг в дорожном строительстве, в развитии коммунальной сферы.

«Все эти позитивные начинания в Кировской области теперь буду поддерживать на федеральном уровне», — заверил Васильев, пожелав региону дальнейшего устойчивого развития и процветания.

Ранее сегодня, 10 мая, о своем уходе с поста заявил губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

ИА REGNUM напоминает, Васильев был назначен врио губернатора Кировской области в июле 2016 года. До этого он возглавлял Росреестр (Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии).

По итогам выборов в сентябре 2017 года Васильев, который представлял «Единую Россию», набрал 64,03% голосов избирателей, стал губернатором. Срок полномочий истекает в сентябре 2022 года.