Ростов-на-Дону, , 14:49 — REGNUM В Ростовской области продолжаются исследования на холеру. Специалисты проверяют водоёмы и обследуют пациентов с симптомами острых кишечных инфекций. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении Роспотребнадзора 10 мая.

«Холера» Дарья Драй © ИА REGNUM

«С 18 апреля исследовано 516 проб, патогенные холерные вибрионы не обнаружены. Все больные с клиникой острых кишечных инфекций обследуются на холеру. По результатам обследований больных и вибрионосителей не выявлено», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что дополнительные профилактические меры против распространения холеры анонсированы Роспотребнадзором в конце апреля. В ведомстве заявили, что в 2019–2022 годах случаев завоза холеры в Россию не фиксировалось.