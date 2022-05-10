Минск, 10 мая, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Второй этап проверки сил реагирования Вооруженных сил (ВС) Белоруссии начался в республике. Об этом 10 мая сообщил белорусский министр обороны Виктор Хренин, его слова приводит агентство БелТА в своем телеграм-канале.

President.gov.by Виктор Хренин

«Мы начали проверку сил реагирования. Буквально сегодня начнется уже второй этап. Это все спланировано в рамках адекватной реакции на учения, которые с 1 мая проходят на территории стран НАТО под названием «Защитник Европы"», — сказал он.

Кроме того, Хренин отметил, что Минск наблюдает каждое движение сил НАТО на указанных маневрах, на каких полигонах и какие батальонные группы используются, а также задачи, которые планируют отрабатывать на этих учениях.

«Понимая угрозы, которые могут исходить от них, мы адекватно реагируем, на эти направления выдвигаем соответствующие войска», — добавил глава минобороны Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Минск по-другому взглянул на принципы вооружения армии, учтя опыт российской военной спецоперации на Украине.