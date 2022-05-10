Москва, 10 мая, 2022, 14:39 — ИА Регнум. В освобожденном Мариуполе налаживается работа местных средств массовой информации.

Broppress.ru Утренняя газета

В тираж вышел первый в ДНР номер «Приазовского рабочего». Новая версия издания полностью повторяет форму предыдущего, но имеет принципиально другое содержание. Первый номер газеты был отпечатан тиражом 30 000 экземпляров. Все они бесплатно распространены в Мариуполе через пункты оказания гуманитарной помощи.

Министерство информации Донецкой Народной Республики будет продолжать выпуск «Приазовского рабочего» в формате еженедельника.

Кроме того, вышла в эфир первая программа радио «Бриз», которое слушатели портового города могут найти на волне 103,4.

Читайте также: Пианистка Валентина Лисица выступила в освобождённом Мариуполе: