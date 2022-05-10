Лос-Анджелес, США, 10 мая, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Сценарист фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» Майкл Валдрон рассказал подробности работы над картиной. Об этом пишет The Rolling Stones.

Том Круз

Валдрон опроверг слухи о том, что команда сняла сцены с участием Тома Круза в роли Железного человека. Однако сценарист признался, что всё же хотел включить в картину альтернативную версию супергероя в исполнении Круза и даже просил об этом главу Marvel Studios. Но из-за съёмок во франшизе «Миссия невыполнима» актёр не смог присоединиться к работе над фильмом.

ИА REGNUM напоминает, что мировая премьера картины «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» состоялась 2 мая 2022 года — в США фильм вышел 6 мая. В России релиз картины отменили.