10 мая 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили новость о том, что сейм Литвы проголосовал за признание России «террористическим государством».

Мирослава Романенко, , 16:27 — REGNUM Сейм Литвы проголосовал за признание России «террористическим государством», сообщает 10 мая издание Delfi.

Ай, Моська! Знать, она сильна, что лает на Слона! Цитата из м/ф «Слон и Моська». Реж. Пантелеймон Сазонов, Ламис Бредис. 1941. СССР

Резолюцию единогласно поддержали все 128 депутатов сейма. Они также назвали спецоперацию Вооруженных сил РФ по денацификации Украины «геноцидом» и призвали к созданию международного трибунала для ее расследования.

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Новость обсудили мессенджере Telegram.

«У стран ЕС начинается синдром Украины — чем абсурднее заявление, тем больше их Запад по голове гладит. Мерзко», — отреагировал Artem.

«Кого-то интересует мнение Литвы?» — задался вопросом один из участников обсуждения.

«А хозяева из-за океана, которые за 50 лет разбомбили полмира и убили 11 миллионов мирных жителей, не террористы или это другое?» — недоумевает Dmitri K.

«Лимитрофы всегда отличались злобой и ущербностью», — добавила «Сложная Русская Женщина».

«Ой, беда-то какая», — смеется Лана.

«Кто как обзывается, тот так и называется…» — пишет Настя К.

«Теперь у террористов газ покупать будут?» — с сарказмом поинтересовался Psy.

«Это так Литва подала заявку на возвращение в Российскую империю», — иронизирует Семен.

«В таком случае, согласно международному праву и законодательства страны, все экономические и межгосударственные отношения должны быть прекращены. Когда литовцы будут сворачивать отношения?..» — поинтересовался Валентин.

Зал пленарных заседаний Сейма Литвы Ernests Dinka. Saeimas Kanceleja

«Страшную весть я принёс в твой дом, Надежда. Зови детей», — смеется Ирина Х.

«Независимость — она такая, не все могут справиться. Прибалты не могут. Просят помощи…» — не без сарказма пишет Wild Kat.

«Литва доиграется, как это сделали чубы на Украине», — написал vidal gusei.

«Всё, санкции закончились», — пошутил Andrey.

«Опять шпроты отличились», — смеется Александр.

«Что еще можно ждать от юродивых?» — задался вопросом NoName.

«Впереди у шпротов холодные зимы…» — с сарказмом добавил Leonid G.

«Интересно, хоть кого-то в нашей стране ещё волнует, что нового выкинул сейм Литвы? Все равно там много людей хороших, а власть, да, ущербная», — отметила Елена.

«Ну пусть ляпнут ещё, что ядерное оружие у них скоро будет», — написал Red FoxZ, напоминая об опыте Украины.

«Сказал «А», говори «Б». Что у них там по послам и торговле с Россией? Любые их связи — это спонсирование террористического государства», — пишет Арина.

«А посла своего они уже о отозвали?» — задался вопросом Benificiary.

«Идиоты! Главный террорист мира — США», — комментирует новость Максим.

«Что так настойчиво напрашиваются на денацификацию?!» — иронизирует Ирина Л.

«Вот ведь, тявкают, без штанов сидят, без газа, с пустыми портами, шпрот — обожраться, но уже не хочется, а весь гешефт — украинцам… Миллиарды под носом проходят и… украинцам опять… Закончатся одни — новые печатают и… опять украинцам», — шутит Aleksey K.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Литвы Гитанас Науседа Официальное интернет-представительство президента Украины

«Эх… они ж уже не знают, как дать понять России, что хотят к ней в заложники!..» — иронизирует Сергей Николаевич.

«Китай их как страну «отменил» ещё в прошлом году. Отказались от импорта и экспорта с ними. Убрали из всех таможенных списков. Предлагаю сделать тоже самое», — написала Аннет.

«Что-то как-то начхать на мнение Литвы…» — пишет Еlena D.

«В собачьей своре самые маленькие всегда лают громче всех. А самые большие даже не обязательно вступают в драку. Главное — вовремя покусывать тех, кто помельче», — отреагировал Виктор.

«Хотят чтобы их снова вернули в Россию?» — с сарказмом подытожил Максим.