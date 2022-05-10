Москва, , 14:32 — REGNUM Первый автомобиль для транспортировки мусора на базе шасси КАМАЗ-Компас 43 089-F5 поставлен официальному дилеру компании ПАО «КамАЗ». Об этом сообщает перс-служба компании.

Камаз Иван Шилов © ИА REGNUM

Мусоровоз на базе шасси нового поколения оснащён дизельным двигателем Cummins ISF рабочим объёмом 3,8 литра и мощностью 154 л. с. Грузоподъёмность ведущего моста составляет 6600 кг.

На шасси КамАЗа установлено мусоровозное оборудование турецкого бренда HIDRO-MAK. Полезный объём кузова составляет 8 куб. м.

Малотоннажные грузовики «Компас» появились на российском рынке в январе 2022 года. Развитие линейки на базе нового шасси началось с двух моделей массой 9,5 тонны и 11,99 тонны. Грузовые автомобили предназначены для работе в городе и пригороде.

Во второй половине текущего года автопроизводитель планирует вывести на рынок модели массой 5,5 тонны и 6 тонн. Самой лёгкой моделью в новом семействе станет трёхтонный «Компас-3», выпуск которого запланирован на 2023 год.

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