Томск, 10 мая, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин покидает свой пост. О своём решение он объявил в обращении к жителям, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации.

Kremlin.ru Сергей Жвачкин

По его словам, в первые месяцы 2022 года произошли важные для него изменения.

«20 января мне исполнилось 65. И хотя все мужчины в душе мальчишки, я всё-таки один из самых взрослых губернаторов в стране. И конечно, нужно давать дорогу молодым», — отметил глава региона.

Кроме того, 17 марта исполнилось 10 лет его губернаторству. Эти обстоятельства определили решение об отставке, говорится в обращении. Он добавил, что его решение поддержал президент России Владимир Путин.

«Про свою дальнейшую жизнь я могу сказать лишь одно — я остаюсь в Томске. Здесь моя мама, моя жена, моя сестра, мои друзья, мои университеты, моя тайга, мои реки и озёра. Я без них не смогу. Я без вас не смогу. Вместе с вами я прожил 10 замечательных, ярких и творческих лет», — заключил Сергей Жвачкин.