Москва, 10 мая, 2022, 14:25 — ИА Регнум. В результате хакерской атаки на видеохостинг Rutube были повреждены свыше 75% баз и инфраструктуры основной версии. Об этом 10 мая сообщили в пресс-службе ресурса.

Хакер

Кроме того, в сообщении, которое приводит РБК, уточняется, что также были поражены 90% резервных копий и кластеров для восстановления баз данных.

«Мрачные прогнозы не имеют ничего общего с настоящим положением дел: исходный код доступен, библиотека цела. Сейчас идет процесс по восстановлению сегментов файловой системы удаленных сред и баз на части серверов», — заявил технический директор Rutube Андрей Литвинов.

Также указывается, что в результате этого восстановление пострадавших от атак баз данных займет большее количество времени.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сообщения о том, что в результате кибератаки видеохостинг Rutube якобы потерял исходный код сайта и его работу невозможно восстановить, не соответствуют действительности.