Ростов-на-Дону, 10 мая, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Ректор Ростовского государственного медицинского университета (РостГМУ) в 2021 году стал лидером по уровню заработка среди руководителей донских вузов. Это следует из деклараций, поданных ректорами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Погожев ИА REGNUM Рассвет в Ростове-на-Дону

В 2021 году ректор РостГМУ, депутат Заксобрания Ростовской области от партии «Единая Россия» Сергей Шлык заработал 7 млн 35,4 тыс. рублей. В собственности у него два земельных участка площадью 500 и 600 кв. метров, дом площадью 250 кв. метров и ½ доли в доме площадью 285 кв. метров. Ректор вуза смог приобрести Porsсhe Macan, вложив в покупку средства от продажи предыдущего автомобиля.

На втором месте по уровню доходов — ректор Донского государственного технического университета, депутат Заксобрания Ростовской области от партии «Единая Россия» Бессарион Месхи. Он отчитался о годовом заработке в размере 6 млн 97,3 тыс. рублей. Также он задекларировал доли в двух квартирах (обе площадью 84,1 кв. метра), в пользовании — жилой дом 613,3 кв. метра и земельный участок под индивидуальное жилищное строительство площадью 514 кв. метров, принадлежащие супруге. Автомобиля у ректора нет.

Замыкает тройку лидеров по уровню доходов ректор Южного федерального университета Инна Шевченко. Она отчиталась о 5 млн 434,9 тыс. рублей. Руководитель вуза задекларировала квартиру площадью 65,9 кв. метра и половину дома 44,7 кв. метра. Автомобиля ни у Инны Шевченко, ни у супруга нет.