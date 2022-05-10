Томск, , 14:23 — REGNUM Губернатор Томской области Сергей Жвачкин после двух сроков оставляет свой пост, сообщила 10 мая пресс-служба региона. Известно, что данное решение поддержал президент России Владимир Путин.

Сергей Жвачкин Kremlin.ru

«Есть закон, который ограничивает для губернаторов работу двумя сроками. Я привык законы соблюдать. Никогда не искал и не собираюсь искать никаких лазеек. Никогда не цеплялся за кресло. Все эти обстоятельства, вместе взятые, и определили моё решение об отставке. Эту мою позицию поддержал Владимир Владимирович Путин, за что я ему очень благодарен», — заявил Сергей Жвачкин.

Он также отметил, что намерен остаться в Томске.

Напомним, впервые Сергей Жвачкин стал губернатором Томской области в начале 2012 года, до этого он работал в различных «дочках» «Газпрома», избирался депутатом областной думы. До 2012 г. должность губернатора (а ранее — главы областной администрации) на протяжении 21 года занимал Виктор Кресс, который сейчас является членом Совета Федерации. Второй раз — в сентябре 2017 года.

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