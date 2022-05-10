Москва, , 14:20 — REGNUM Активисты «Волонтёрской Роты» и «Молодой Гвардии» помогли организовать импровизированные концертные площадки в разных районах города украинской пианистки Валентины Лисицы. Она дала пять выступлений в разных районах освобождённого города, специально приехав в Мариуполь из Москвы, чтобы поддержать жителей. В её репертуаре были как классические произведения российских композиторов, так и песни военных лет, которым активно подпевали слушатели — местные жители.

Музыка ИА REGNUM

«Считаю своим долгом в этот непростой момент быть рядом с жителями освобождённого Мариуполя. Я родилась и выросла в Киеве. Впервые в городе смогли прозвучать песни военных лет и люди не боялись отдать дань памяти своим прадедам и дедам, освободившим мир от фашизма», — сказала Валентина Лисица.

«Валентина Лисица показала всем деятелям культуры, что Родина — это не только музыка или слово, но также и дело. Под звуки выстрелов артиллерии она исполнила несколько композиций 9 и 10 мая, показав не только высоких боевой дух, но и настоящий дух культуры», — сказал исполняющий обязанности председателя Совета федеральных координаторов «Волонтёрской Роты Боевого Братства» Станислав Кузьменко.

Напомним, Валентина Лисица ранее давала концерты на территории ДНР, а также 2 мая в Москве, на состоявшейся у украинского посольства акции «Одесса. Помним».