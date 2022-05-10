Вашингтон, 10 мая, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Валери Оуэнс, сестра президента США Джо Байдена, считает Меган Маркл достойным кандидатом в президенты. Об этом 10 мая пишет The Sun.

Меган Маркл

Во время одного из интервью, сестра Байдена ответила на вопрос, будет ли когда-нибудь в будущем Маркл одним из кандидатов на пост президента: «Конечно, будет. Женщины в политике — это замечательно. Чем больше женщин у нас будет, тем лучше будет работать наша демократическая система», — считает Валери Оуэнс. Она также поддержала Маркл после заявления биографа герцогини Сассекской о том, что та «растоптала» людей, оказывавшихся на её жизненном пути.

Ранее биограф Меган Маркл Том Бауэр заявил, что его готовящаяся книга будет включать «экстраординарную информацию» о приходе герцогини Сассекской к власти. «Это удивительная история о женщине, которая возникла из ничего, а теперь стала мировой фигурой и растоптала всех остальных на пути», — рассказал Бауэр.