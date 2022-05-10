Рига, , 14:11 — REGNUM Посольство России в Латвии прокомментировало инцидент с уборкой рижскими муниципальными властями трактором цветов, возложенных к памятнику Освободителям в Риге 9 Мая. Об этом 10 мая говорится на странице российского диппредставительства в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Обратитесь в хамство — гвоздя не выдумаете!» Цитата из х/ф «Бесы». Реж. Владимир Хотиненко. 2014. Россия

«Возмущены беспредельным хамством рижской Думы. На рассвете свежие цветы сгребли трактором как старый мусор. Испугались, что будет виден масштаб памяти и благодарности рижан Воинам-Освободителям», — говорится в сообщении.

Также в нем отмечается, что многими эти цветы были приобретены на последние деньги и им пришлось долго нести из по улицам Риги из-за того, что парковка и проезды рядом с памятником были перекрыты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что рижские муниципальные службы убрали трактором цветы, которые были в День Победы возложены к памятнику Освободителям Риги.