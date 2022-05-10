Тула, 10 мая, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Метеопредупреждение объявлено на территории Тульской области из-за сильного ветра до конца суток 10 мая, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Камиль КОРО. Порыв ветра. 1870

«В ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток 10 мая 2022 года по территории Тульской области местами ожидается усиление северо-западного ветра порывами 12-17 м/с», — говорится в сообщении.

Сотрудники ГУ МЧС призывают жителей соблюдать правила личной безопасности при сильном ветре.

Как сообщало ИИА REGNUMА, ранее о сильном ветре спасатели предупредили также жителей Воронежской и Брянской областей.