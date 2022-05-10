Москва, , 13:55 — REGNUM В 46-м конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который состоится 11 мая в Вене, будет принимать участие делегация Российского футбольного союза (РФС). Об этом 10 мая сообщает служба коммуникаций РФС.

Логотип УЕФА Ben Sutherland

Отмечается, что главой делегации РФС на конгрессе в Вене станет генеральный секретарь союза Александр Алаев.

Также указывается, что президент РФС Александр Дюков будет участвовать в очередном заседании исполнительного комитета УЕФА, намеченном на 10 мая.

Как сообщало, 2 мая пресс-служба УЕФА сообщила, что сборная России по футболу не примет участия в Лиге наций сезона-2022/23, футбольная молодежная сборная России не будет проводить заключительные матчи отборочного турнира чемпионата Европы, женская сборная России по этому виду спорта не выступит на чемпионате Европы 2022 года, а российские клубы — в еврокубках. Кроме того, УЕФА отстранил от участия в международных соревнованиях сборные России по мини-футболу.