Чита, 10 мая, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Губернатор Забайкалья Александр Осипов 10 мая принял участие в акции «Аллея славы», посвященной 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба правительства региона.

Правительство Забайкалья Забайкалье. Акция «Аллея славы», посвященная 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Глава края на территории штаба общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) посадил дерево.

Накануне в патриотической акции «Аллея славы» принимали участие исполняющий обязанности командующего армии Восточного военного округа полковник Николай Захаров, офицеры штаба, командиры соединений и воинских частей.

Участники акции высадили несколько десятков деревьев возле здания штаба армии ВВО. Каждое высаженное дерево на «Аллее славы воинов ВВО» посвящено тем, кто ковал Великую Победу. В ходе мероприятия военный оркестр объединения исполнил музыкальные композиции военных лет.

Помимо этого, в честь 30-й годовщины образования Вооруженных Сил России на территории штаба армии состоялась торжественная церемония вручения государственных и ведомственных наград офицерам и военнослужащим объединения.

Как сообщало ИА REGNUM, праздничные мероприятия, посвященные 77 годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялись в Чите и районах края. Всего в рамках события в регионе будет проведено более 26 тысяч праздничных мероприятий, которые охватят более 1,5 миллиона зрителей. Наиболее массовые прошли с 6 по 9 мая.

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