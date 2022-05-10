10 мая 2022 | Время чтения 5 мин

На поверхность выходит интрига, загадочный альянс украинских провокаторов и польской оппозиции с польскими силовиками, направленный на практический срыв контактов между Варшавой и Москвой. Складывается впечатление, что акция против российских дипломатов преследовала цель спровоцировать правительство Польши на то, чтобы настоятельно «рекомендовать» России отозвать своих посла и консулов из страны.

Станислав Стремидловский, , 15:14 — REGNUM Нападение на посла России в Польше Сергея Андреева, которого вместе с сотрудниками посольства облили красной жидкостью во время попытки возложить 9 мая венки на кладбище советских воинов в Варшаве, чем дальше, тем больше обрастает странностями. О самом инциденте посол рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» следующее: «Когда мы с супругой и несколько сотрудников попытались пройти к памятнику, чтобы возложить венок, нас попросту заблокировали. И дальше уже был шум-гам, оскорбления, сироп. Полиция появилась минут через 10, когда, видимо, кто-то им сообщил, что дело пахнет керосином. Они сопровождали худо-бедно наш отъезд, и то били по машине, оторвали номер».

Иван Шилов © ИА REGNUM

Так что же произошло? Польские власти были заранее уведомлены о предстоящем возложении послом венков. МВД Польши и мэрия Варшавы сейчас умывают руки. Как заявил еще 7 мая столичный президент Рафал Тшасковский, «посольство России хочет отпраздновать 9 мая в Варшаве и обратилось за поддержкой в МИД. Я категорически против этого… Я не согласен с празднованием в Варшаве торжества агрессора». Что касается правоохранителей, то после нападения на Андреева министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский сообщил, что «собрание противников российской агрессии против Украины было законным» и «польские власти не рекомендовали российскому послу возлагать цветы в Варшаве 9 мая». Таким образом правоохранители пытаются переложить ответственность на самого Андреева, обвиняя его в том, что он не прислушался к их «рекомендациям». А был обязан? В конце концов, посол Польши в России Кшиштоф Краевский в конце апреля в Иркутске и 8 мая в Москве возлагал венки к местам польской памяти, никаких инцидентов с ним не произошло.

Россия в этой ситуации имела полное право рассчитывать на взаимность и надлежащую работу польской полиции по предотвращению каких-либо провокаций против российских дипломатов. Но вышло иначе. 9 мая состоялось еще одно нападение, уже против консула России в Гданьске Сергея Семенова. Во время возложения венков на кладбище советских воинов его атаковала группа во главе с оппозиционным депутатом Сейма Польши Беатой Мечеевской («Новые левые»). При этом, как пишет портал Dziennik Bałtycki, «полиция, охранявшая кладбище, не вмешивалась». Издание цитирует заместителя суперинтенданта полиции Гданьска Магдалену Чиску, заявившую, что «на месте были приняты определенные решения и тактика действий, чтобы не обострять конфликт, а также полициейские руководствовались характером места, где произошел инцидент. Во время мероприятия был нарушен общественный порядок. Нарушители допрошены. Судебно-медицинский эксперт зафиксировал это событие на месте. Сотрудники полиции проанализируют отснятый материал и примут дальнейшие решения по этому делу».

Посол России в Польше Сергей Андреев (с) Посольство России в Польше Мемориальное кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве (сс) Emptywords

Между тем, что произошло в Варшаве и что в Гданьске, есть общее, есть и различия. Начнем с общего — странное поведение полиции, которая позволила протестующим совершить нападения на российских дипломатов. Вопрос в том, кто «попросил» правоохранителей так пассивно себя вести, МВД Польши или местные власти, которые в случае этих двух городов контролирует оппозиция. Теперь о различиях. Если в Гданьске акцию против консула осуществили польские политики, то в Варшаве — украинские активисты. Журналисты портала Wirtualnemedia разыскали человека, облившего нашего посла красной жидкостью. Ею оказалась украинская журналиста Ирина Земляна. Она согласилась ответить на вопросы издания, причем обставила все по законам шпионского жанра, «запросив сначала всю информацию о редакции, а потом попросив время на проверку». Некоторые польские блогеры сообщают, что Земляна — человек в своем роде известный: левая украинская активистка, связанная с оппозиционным польским «Комитетом защиты демократии» (KOD) и ЛГБТ-сообществом, а также фондом «Открытый диалог», который был основан Джорджем Соросом.

Трудно представить, чтобы МВД Польши и контрразведка не имели своих осведомителей в рядах таких украинских активистов, которые сейчас обосновались в Варшаве и создают серьезное напряжение по линии польско-российских отношений. И вопросы к правоохранителям множатся. Как заявила в эфире Polskie Radio 24 депутат Сейма Польши Анна Квечень от правящей партии «Право и Справедливость» (PiS), «к сожалению, люди, осуществившую эту акцию (нападение на посла. — С. С.), сделали нечто, что в интересах Москвы». По ее словам, ими «должна заинтересоваться контрразведка». Со своим мнением отметились ведущие политики оппозиционной партии «Гражданская платформа». Как заявил бывший министр внутренних дел Польши Радослав Сикорский, «если это не провокация, то наши правоохранительные органы потерпели неудачу. Русские, по крайней мере, отомстят нашим дипломатам». В свою очередь экс-глава МВД Польши Бартоломей Сенкевич сообщает: «Я не понимаю, как МВД допустило нападение на российского посла… Полиция, так эффективно защищавшая Ярослава Качиньского (председателя PiS), теперь позабыла, как выставлять кордоны! А посла следовало выслать раньше».

Министерство внутренних дел Польши (сс) Wistula

Так на поверхность выходит интрига, загадочный альянс украинских провокаторов и польской оппозиции с польскими силовиками, направленный на практический срыв контактов между Варшавой и Москвой. Складывается впечатление, что акция против российских дипломатов преследовала цель спровоцировать правительство Польши на то, чтобы настоятельно «рекомендовать» России отозвать своих посла и консулов из страны. Причем акции состоялись тогда, когда глава МИД Польши Збигнев Рау находился в Иране. Уже оттуда он 9 мая давал комментарии. «Инцидент, который произошел сегодня во время возложения венков к могилам павших советских солдат послом Российской Федерации — это инцидент, который не должен был произойти, инцидент, который, безусловно, вызывает сожаление», — сказал Рау. Он также добавил, что дипломаты пользуются особой защитой, независимо от политики, проводимой правительствами, которые они представляют. Многие польские эксперты обратили в этой связи внимание на расхождение позиции министра иностранных дел с позицией министра внутренних дел. Какую игру тогда ведут польские силовики и чем она закончится, прежде всего, для Польши? Время покажет.