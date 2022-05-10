Фултон, США, 10 мая, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Рэперы Young Thug и Gunna попали в скандал, связанный с обвинениями в рэкете и бандитизме. Об этом 10 мая пишет TMZ.

Скриншот с YouTube Рэпер Янг Таг (Young Thug)

Музыканта Young Thug уже задержали — артист находится под стражей в городе Фултон штата Миссури (США). Рэпера подозревают в участии в преступной деятельности уличных банд. Как отмечает издание, на сайте окружного суда Фултона также представлены документы для обвинения Gunna, однако пока неизвестно, арестовали его или нет.

Ранее возлюбленную и мать двоих детей рэпера Young Thug застрелили. Согласно полицейскому отчёту, она скончалась в результате перестрелки около боулинг-клуба в Атланте (США).