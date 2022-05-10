Воронеж, 10 мая, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Сильный ветер прогнозируется в Воронежской области днём 11 мая, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Александр Погожев ИА REGNUM Ветер в кронах деревьев

«Днём 11 мая местами по Воронежской области ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20м/с», — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 10 мая на территории Воронежской области действует жёлтый уровень погодной опасности из-за гроз и ветра.