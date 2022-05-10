Новосибирск, , 13:44 — REGNUM В Новосибирской области начата доследственная проверка после гибели 13-летнего мальчика в реке. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Вода Марина Каширская (с) ИА REGNUM

В ведомстве уточнили, что днём 9 мая 2022 года в реке Каргат в городе Каргате утонул 13-летний ребёнок. Выяснилось, что четверо несовершеннолетних детей пошли искупаться без присмотра взрослых. Двое из них зашли в реку и в какой-то момент один из мальчиков скрылся под водой.

Сейчас следователи изучают все обстоятельства произошедшего.