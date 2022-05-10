Москва, 10 мая, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Специальный указ, в котором будет зафиксирован пункт об эффективности мер по борьбе с лесными пожарами и снижении их количества в России, поручил подготовить по итогам совещания о борьбе с пожарами в российских регионах президент РФ Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Считаю необходимым установить целевой показатель, по которому можно будет оценивать, как эффективность этой работы, так и конкретные результаты, а именно сокращение площади лесных пожаров, для каждого субъекта и в целом по стране. Предлагаю зафиксировать такой показатель в указе президента России, который должен быть подготовлен по итогам сегодняшнего совещания», — сказал он.

Также глава государства отметил, что такой документ будет способствовать объективной оценке эффективности мер, которые принимаются для охраны лесов от пожаров, и работы в этом направлении регионов и правительства РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что у российских регионов имеются все полномочия, условия и техника для того, чтобы предотвращать лесные пожары, а в законодательстве РФ прописана ответственность в связи с пожарами.