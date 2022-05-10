Шахты, Ростовская область, , 13:36 — REGNUM В Ростовской области мужчина устроил стрельбу из травматического пистолета, в результате чего пострадали два человека. Инцидент случился в ночь на 9 мая на улице Чернокозова в Шахтах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе донской полиции 10 мая.

Полиция Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщение в полицию поступило от местных жителей, услышавших стрельбе. На место происшествия была направлена следственно-оперативную группу для выяснения всех обстоятельств инцидента. Выяснилось, что перестрелке предшествовал конфликт, возникший между молодыми людьми. Один из участников словесной перепалки схватился за оружие.

«По предварительной информации, полицейские установили, что между тремя местными жителями произошел конфликт, в результате которого один из мужчин произвел шесть выстрелов из травматического пистолета в двоих участников конфликта. Получившие огнестрельные ранения в область головы, груди и рук мужчины были госпитализированы в городскую больницу города Шахты», — уточнили в ведомстве.

Злоумышленник задержан. У него изъято оружие. Сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.