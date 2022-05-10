Вашингтон, 10 мая, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Американским специалистам удалось восстановить связь с находящимся на Марсе летательным аппаратом Ingenuity. Об этом сообщает пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Nasa.gov Малый вертолет Ingenuity на Марсе

Специалисты Лаборатории реактивного движения NASA должны были передать очередной пакет команд аппарату Ingenuity в начале мая. Однако тогда им не удалось установить связь с вертолётом.

Инженеры предположили, что аппарат перешёл в режим пониженной мощности из-за недостатка энергии. Выработка электроэнергии солнечными экранами аппарата снизилась из-за пылевой бури.

Связь с вертолётом через марсоход Perseverance была восстановлена в последующие дни. Инженеры ожидают, что в ближайшие месяцы возникнут новые трудности при продолжении миссии.

Недавно срок работы вертолёта Ingenuity был продлён до сентября 2022 года. Малый винтокрылый летальный аппарат был доставлен на Марс в феврале 2021 года в составе миссии Perseverance.

Ingenuity использовался для проверки возможности полётов подобных аппаратов в разреженной атмосфере Марса. Ingenuity выполнил 28 вылетов, преодолев в общей сложности 6,9 км.