Иркутск, 10 мая, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Улицы в Иркутской области назовут в честь погибших на Украине военных.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«В правительство Иркутской области и к муниципальным властям поступают обращения от жителей с просьбами увековечить память воинов, погибших в ходе специальной военной операции на Украине. Имена погибших просят присвоить улицам, памятным аллеям и школам, где они учились. Уверен, мы это сделаем» — сказал губернатор Игорь Кобзев, обращаясь к участникам шествия 9 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае губернатор Виктор Томенко одобрил предложение назвать в Заринске улицу именем Защитников Донбасса.

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