Вашингтон, 10 мая 2022, 13:30 — REGNUM В возрасте 75 лет умер актёр Джек Келер. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
Кончину Келера подтвердил представитель агентства SMS Talent, представлявшего актёра. Причиной смерти артиста стали осложнения от лейкемии, с которой Келер боролся несколько лет.
ИА REGNUM напоминает, что Джек Келер исполнил второстепенные роли более чем в 150 проектах. Он известен по работе в картинах «Большой Лебовски», «На гребне волны», «Люди в чёрном 2», а также сериалах «Кости» и «Менталист».
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