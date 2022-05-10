Вашингтон, , 13:30 — REGNUM В возрасте 75 лет умер актёр Джек Келер. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Свеча Gadini

Кончину Келера подтвердил представитель агентства SMS Talent, представлявшего актёра. Причиной смерти артиста стали осложнения от лейкемии, с которой Келер боролся несколько лет.

ИА REGNUM напоминает, что Джек Келер исполнил второстепенные роли более чем в 150 проектах. Он известен по работе в картинах «Большой Лебовски», «На гребне волны», «Люди в чёрном 2», а также сериалах «Кости» и «Менталист».

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