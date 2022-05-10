Екатеринбург, , 13:29 — REGNUM Литва традиционно является антироссийским рупором антироссийских политических заявлений для «коллективного Запада». Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук, комментируя решение сейма этой прибалтийской республики о признании России «террористическим государством».

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Страна небольшая, её вклад в общее дело Запада, кроме риторики, минимален. А вот вести риторические баталии она может, так как имеет все атрибуты суверенного государства», — сказал Ющук.

Он добавил, что кроме имиджевых моментов признание России террористическим государством в теории может иметь одно неприятное последствие: снимается иммунитет с государственных деятелей. Что касается Калининграда, сухопутный путь в который идёт через Литву, то, опять же в теории, это может рассматриваться как повод для войны — если такой путь будет заблокирован. Но пока Литва не блокировала транзит на Калининград, даже когда запрещала грузовые перевозки в Россию и из России.

«В военном отношении Литва мало что из себя представляет без НАТО, точнее, не представляет вообще ничего. А НАТО до сих пор открещивалось от желания вступать в прямую конфронтацию с Россией. В то же время, мы сейчас, по сути, «откатились» примерно в 19-й век, когда у кого пушка мощнее — тот и прав. «Ялтинский мир» разрушен, новые правила не написаны — поэтому, может быть вообще всё что угодно», — резюмировал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, сейм Литвы единогласно признал Российскую Федерацию «террористическим государством».

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