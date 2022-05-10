Брянск, , 13:27 — REGNUM Заморозки, а также сильный ветер прогнозируются на территории Брянской области 11 мая. Это следует из сообщений, опубликованных на сайте ГУ МЧС Брянской области.

Заморозки setarka

В частности, по данным ведомства, 11 мая местами по Брянской области ожидается опасное агрометеорологическое явление — заморозки до — 1 ºC.

«В результате данных погодных условий возможно неблагоприятное воздействие на сельскохозяйственные культуры, в том числе их гибель», — уточняется в сообщении.

Также днём 11 мая на территории региона, местами, прогнозируется сильный ветер — с порывами 15-20 м/с.