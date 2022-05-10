Москва, 10 мая, 2022, 13:25 — ИА Регнум. У российских регионов имеются все полномочия, условия и техника для того, чтобы предотвращать лесные пожары, а в законодательстве РФ прописана ответственность в связи с пожарами. Об этом 10 мая заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с пожарами в ряде регионов страны.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Хочу подчеркнуть, все необходимые решения для эффективной борьбы с лесными пожарами, я только что об этом сказал, в предыдущее время на федеральном уровне приняты. В законодательстве детально прописаны полномочия, обязанности и ответственность как органов власти, так и арендаторов лесных угодий — по борьбе с пожарами и по воспроизводству лесного фонда», — сказал он.

Также российский лидер напомнил, что в российском законодательстве предусмотрены и вопросы т. н. ландшафтных пожаров, часто распространяющихся и на лесные участки, а с 1 января 2022 года региональные и муниципальные власти должны вести ликвидацию таких пожаров.

Кроме того, Путин добавил, что в рамках национального проекта «Экология» в российских регионах осуществляется обновление специализированной противопожарной техники и оборудования.

«Сейчас у региональных властей есть все необходимые полномочия, техника, финансовые ресурсы, что предотвращать лесные пожары», — отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что причиной пожаров в селе Половино-Черемхово и СНТ Моргудон стало воспламенение сухой растительности в результате неосторожного обращения с огнём.