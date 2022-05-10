Волгодонск, Ростовская область, 10 мая, 2022, 13:23 — ИА Регнум. В Ростовской области 61-летняя женщина стала жертвой телефонного афериста, предложившего ей вложить свои сбережения якобы на выгодных условиях. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России 10 мая.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Мошенник

Пенсионерка рассказали полицейским рассказала, что ответила на звонок с неизвестного номера. Злоумышленник представился аналитиком банковского холдинга и предложил вложить инвестиции в финансовую платформу якобы на выгодных условиях. Женщина последовала инструкции афериста и перевела 1 млн 260 тыс. рублей на указанный счёт. Вернуть деньги потерпевшая уже не смогла.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.